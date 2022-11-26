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В Стародорожском районе в ДТП погибла женщина-водитель

В Стародорожском районе при столкновении микроавтобуса и грузовика погибла женщина-водитель.

По предварительной информации, 26 ноября около 10 утра на 282-м км автодороги Р43 граница РФ - Слуцк - Ивацевичи Стародорожского района 53-летняя водитель микроавтобуса не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком под управлением 54-летнего жителя Калинковичей.

Водитель микроавтобуса погибла на месте. На ее авто были установлены всесезонные шины с неравномерным износом протектора.

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