В Стародорожском районе в ДТП погибла женщина-водитель

В Стародорожском районе при столкновении микроавтобуса и грузовика погибла женщина-водитель.



По предварительной информации, 26 ноября около 10 утра на 282-м км автодороги Р43 граница РФ - Слуцк - Ивацевичи Стародорожского района 53-летняя водитель микроавтобуса не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком под управлением 54-летнего жителя Калинковичей.



Водитель микроавтобуса погибла на месте. На ее авто были установлены всесезонные шины с неравномерным износом протектора.



