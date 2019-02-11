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В Столбцах 15-летний школьник с ножом напал на преподавателя и учеников, есть погибшие

Жуткая трагедия произошла в Столбцах. В средней школе номер два 15-летний ученик с ножом напал на преподавателя и учеников. От ранений учитель и один школьник скончались, еще двое ребят госпитализированы. С места происшествия подросток скрылся. По данным МВД, подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа. По предварительной информации, ЧП произошло в ходе внезапно возникшего конфликта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек. Известно, что нападавший - ученик 10 класса. В школе в шоке от случившегося. По информации учебного заведения, мальчик спокойный, воспитывается в благополучной семье.

На месте работает наша съемочная группа. Подробности - в следующих выпусках.

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