В Столбцах после нападения волка на людей введен карантин сроком на два месяца. В Столбцовской районной ветстанции провели лабораторное исследование головного мозга волка и установили бешенство.



Сейчас идет вакцинация домашних котов и собак: рабочий день ветстанции увеличили, чтобы местные жители могли привить животных после работы. Напомним, поздно вечером 26 января в Столбцах волк напал на четырех прохожих. У пострадавших - множественные кусаные раны. Животное застрелили.