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В Столбцовском районе легковой автомобиль врезался в МАЗ

Погибла гражданка России. Еще два пассажира госпитализированы. Авария произошла сегодня утром на трассе М1. Водитель "ниссана", житель Москвы, предварительно, уснул за рулем или утратил бдительность. В результате столкнулся с МАЗом. Сами же водители двух авто не пострадали.

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