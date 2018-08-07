В Столбцовском районе легковой автомобиль врезался в МАЗ

Погибла гражданка России. Еще два пассажира госпитализированы. Авария произошла сегодня утром на трассе М1. Водитель "ниссана", житель Москвы, предварительно, уснул за рулем или утратил бдительность. В результате столкнулся с МАЗом. Сами же водители двух авто не пострадали.