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В Столбцовском районе водитель фуры снес столб

В Столбцовском районе водитель фуры не справился с управлением, выехал на разделительный бордюр и снес столб. Обошлось без пострадавших, причины выясняются.

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