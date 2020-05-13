ЧПЗона X

В столичной многоэтажке загорелся балкон

Выясняется причина и еще одного инцидента в столице. В многоэтажке на проспекте Победителей сегодня утром загорелся балкон. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все