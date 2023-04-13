3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Столинском районе на школьнике загорелась одежда, он госпитализирован в реанимацию
В Столинском районе на школьнике загорелась одежда, с серьезными ожогами его госпитализировали в реанимацию, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Брестскоеобластноеуправлении МЧС.
Сигнал о том, что одиннадцатиклассник Ольшанской средней школы попал в реанимационное отделение, поступил 12 апреля в 22:10. Выяснилось, что ЧП случилось на приусадебном участке в агрогородке. На парне загорелась одежда, он получил ожоги.
Причину произошедшего устанавливают специалисты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов