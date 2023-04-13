В Столинском районе на школьнике загорелась одежда, он госпитализирован в реанимацию

В Столинском районе на школьнике загорелась одежда, с серьезными ожогами его госпитализировали в реанимацию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскоеобластноеуправлении МЧС.

Сигнал о том, что одиннадцатиклассник Ольшанской средней школы попал в реанимационное отделение, поступил 12 апреля в 22:10. Выяснилось, что ЧП случилось на приусадебном участке в агрогородке. На парне загорелась одежда, он получил ожоги.