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В Столинском районе на школьнике загорелась одежда, он госпитализирован в реанимацию

В Столинском районе на школьнике загорелась одежда, он госпитализирован в реанимацию

В Столинском районе на школьнике загорелась одежда, с серьезными ожогами его госпитализировали в реанимацию, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Брестскоеобластноеуправлении МЧС.

Сигнал о том, что одиннадцатиклассник Ольшанской средней школы попал в реанимационное отделение, поступил 12 апреля в 22:10. Выяснилось, что ЧП случилось на приусадебном участке в агрогородке. На парне загорелась одежда, он получил ожоги.

Причину произошедшего устанавливают специалисты.

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