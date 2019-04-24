В столице под машину попала 8-летняя девочка

Авария произошла около 51-й школы в микрорайоне Лошица. Девочка внезапно выбежала на дорогу, это зафиксировано на видео очевидца. Водитель легкового авто не успел среагировать. В результате происшествия школьницу доставили в больницу скорой помощи.

Госавтоинспекция напоминает, в столице продолжается профилактическая акция "Пешеход", направленная на снижение числа аварий с участием пешеходов.