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В столице под машину попала 8-летняя девочка

Авария произошла около 51-й школы в микрорайоне Лошица. Девочка внезапно выбежала на дорогу, это зафиксировано на видео очевидца. Водитель легкового авто не успел среагировать. В результате происшествия школьницу доставили в больницу скорой помощи.
Госавтоинспекция напоминает, в столице продолжается профилактическая акция "Пешеход", направленная на снижение числа аварий с участием пешеходов.

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