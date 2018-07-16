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В столице в ДТП попали большегруз и бетономешалка

Водитель автомобиля МАЗ выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю "Скания", который двигался по улице Ваупшасова. После столкновения водителя МАЗа доставили в госпиталь с травмами разной степени тяжести.

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