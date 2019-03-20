В столице выясняют причины серьезной аварии около станции метро "Кунцевщина"

На пересечении Лещинского и Притыцкого столкнулись три автомобиля.



Как видно на видеокадрах очевидцев, "фольксваген", двигаясь по Лещинского, при повороте налево со второй полосы, нарушил правила и не пропустил БМВ. От удара "поло" развернуло и отбросило на такси, которое также собиралось поворачивать на Притыцкого. В результате водитель такси и пассажир получили травмы.