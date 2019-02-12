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В суде началось разбирательство по уголовному делу в отношении главного редактора Марины Золотовой
Сегодня в суде началось разбирательство по уголовному делу в отношении главного редактора "Тут Бай Медиа" Марины Золотовой. Статья - "Бездействие должностного лица". Напомним, в прошлом году специалисты МВД нашли многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является Белорусское телеграфное агентство, со стороны издательского дома "Белорусская наука", БелаПАН и Tut.by. Со временем уголовное преследование всех фигурантов, за исключением редактора отдела "Тут Бай Медиа", было прекращено. Они погасили ущерб и заплатили штраф. Что касается Золотовой, она неоднократно обращалась с ходатайством о прекращении в отношении нее уголовного преследования, признавая тем самым, что бездействовала и не пресекла совершение преступления со стороны своих подчиненных.
Следствие усматривало в ее поведении противодействие расследованию дела, не было искренности в содеянном, деятельного раскаяния. Золотова лишь беспокоилась за свою дальнейшую карьеру и наказание.
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