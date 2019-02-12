В суде началось разбирательство по уголовному делу в отношении главного редактора Марины Золотовой

Сегодня в суде началось разбирательство по уголовному делу в отношении главного редактора "Тут Бай Медиа" Марины Золотовой. Статья - "Бездействие должностного лица". Напомним, в прошлом году специалисты МВД нашли многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является Белорусское телеграфное агентство, со стороны издательского дома "Белорусская наука", БелаПАН и Tut.by. Со временем уголовное преследование всех фигурантов, за исключением редактора отдела "Тут Бай Медиа", было прекращено. Они погасили ущерб и заплатили штраф. Что касается Золотовой, она неоднократно обращалась с ходатайством о прекращении в отношении нее уголовного преследования, признавая тем самым, что бездействовала и не пресекла совершение преступления со стороны своих подчиненных.