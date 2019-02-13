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В суде продолжаются слушания по делу Марины Золотовой

Сегодня продолжились слушания свидетелей. На процессе присутствуют журналисты, но в зале запрещена фото- и видеосъемка. Уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА началось накануне.

Прокурор огласила обвинение редактору портала tut.by Марине Золотовой. В эти минуты в суде объявлен перерыв.

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