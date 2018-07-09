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В центре Минска загорелся трамвай

ЧП в центре Минска. На остановке недалеко от площади Победы загорелся трамвай. К счастью, никто не пострадал. Несколько расчетов МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Причины возгорания устанавливаются.

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