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В центре столицы сегодня горел трамвай

Инцидент случился на улице Козлова. В момент возгорания вагон находился на остановке. Сотрудники МЧС быстро ликвидировали задымление. В результате ЧП никто не пострадал.

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