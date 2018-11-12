В ТЦ ARENAcity обвалился потолок. Есть пострадавшая

На месте обвала потолка в ТЦ ARENAcity работает следственно-оперативная группа. Как сообщили в МЧС, обрушение произошло на площади 150 квадратных метров. Известно об одной пострадавшей - это продавец цветов. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом живота. Также на месте ЧП находятся спасатели. Как сообщает МЧС в Twitter, их помощь пока не требуется.