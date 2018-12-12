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В Ушачском районе утонул рыбак
Его тело нашли в 200 метрах от берега. Под лед 49-летний мужчина ушел вместе с мотоциклом, на котором передвигался по замерзшей поверхности озера Рукшанское. Чтобы достать тело рыбака на поверхность, понадобилась помощь водолазов. В связи с тем, что на севере страны не все водоемы прочно замерзли, в районах решается вопрос о запрете выхода на лед.
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