В Ушачском районе утонул рыбак

Его тело нашли в 200 метрах от берега. Под лед 49-летний мужчина ушел вместе с мотоциклом, на котором передвигался по замерзшей поверхности озера Рукшанское. Чтобы достать тело рыбака на поверхность, понадобилась помощь водолазов. В связи с тем, что на севере страны не все водоемы прочно замерзли, в районах решается вопрос о запрете выхода на лед.