В Вилейском районе погиб водитель-бесправник

Стали известны подробности аварии в Вилейском районе. На загородной дороге около деревни Вязынь погиб водитель автомобиля Ford. Машину нашли в поле. 29-летний житель Молодечненского района не справился с управлением, транспортное средство выехало за пределы проезжей части и опрокинулось. Выяснилось, что водитель не был пристегнут ремнями безопасности, а ранее лишен водительских прав за управление в нетрезвом состоянии и 13 раз за нарушение правил привлекался к административной ответственности.



