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В Витебске 10-летнюю девочку сбила одна машина и переехала вторая: ребенок выжил

В Витебске 10-летнюю девочку сбила одна машина и переехала вторая: ребенок выжил

В Витебске девочка перебегала дорогу на запрещенный сигнал светофора и попала под колеса автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 29 ноября на Московском проспекте в областном центре. По предварительной информации, 10-летняя школьница на запрещающий сигнал светофора перебегала дорогу около "зебры". Сначала ее задела машина Audi, отбросив в сторону на проезжую часть, а затем, когда она упала, девочку переехал автомобиль Volkswagen.

К счастью, юная витебчанка осталась жива. Она получила нетяжелые травмы, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости контролировать нахождение своих детей. Взрослые должны регулярно напоминать несовершеннолетним, как следует переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому переходу, чтобы избежать травм и серьезных последствий. Также сотрудники ГАИ просят водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, особенно в сложных погодных условиях.

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