Молодой человек, угрожая ножом, потребовал у женщины деньги. Он сам сложил содержимое кассы (там было 589 рублей) в пакет и вышел. По записям камер установили приметы налетчика. Около полуночи похожего мужчину заметил патрульный наряд. Тот сразу бросился бежать, но сотрудники ОМОН его поймали. У задержанного несколько судимостей за грабежи, разбои, угоны. Недавно он вышел на свободу. К преступлению готовился заранее.