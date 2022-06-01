В Витебске на объекте хранения нефтепродуктов произошел пожар
Пожар произошел сегодня в Витебске. В промышленной зоне на объекте хранения нефтепродуктов загорелся грузовик с мазутом. Пострадали три человека. По информации МЧС, пламя вспыхнуло, когда из емкости автоцистерны в резервуар перекачивали битум. Из-за разлива горящего нефтепродукта была угроза распространения огня на соседний резервуар. Пожар удалось ликвидировать за полчаса. Травмы различной степени получили работники предприятия. Всех троих госпитализировали.
После ликвидации возгорания сотрудниками МЧС к осмотру места происшествия приступила следственно-оперативная группа. Витебским городским отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.