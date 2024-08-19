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В Витебске произошел прорыв газа: эвакуировали детсад

Прорыв газа произошел в Витебске. По сообщению спасателей, пострадавших нет, но детсад, расположенный рядом, пришлось оперативно эвакуировать. Это 25 детей и 10 сотрудников. Среди эвакуированных также трое жителей из ближайших домов.

Известно, что ЧП произошло сегодня утром на улице Шмырева, тревожный сигнал поступил от случайного прохожего, который сообщил о запахе газа. Возгорания не было. К месту ЧП выбыли несколько подразделений.

Спасатели провели эвакуацию людей и помогли ликвидировать прорыв.

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