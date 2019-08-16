В Витебске задержали лжемилиционера

Он представлялся правоохранителем, прикрываясь бейджем сотрудника ГАИ. Подозреваемого, а это 31-летний экс-сотрудник УВД, уволили из органов 4 года назад. Тогда он сфальсифицировал административный протокол. Жертвой нового преступления стал 19-летний уроженец Витебска. После уговоров лжемилиционера юноша передал 600 рублей и 100 долларов якобы для экзаменационной комиссии в ГАИ. Этого же потерпевшего бывший милиционер уговорил продать ему в рассрочку машину. Но деньги так и не вернул. Накануне аферист был задержан. Следственный комитет возбудил два уголовных дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество.