В Витебском районе продолжаются восстановительные работы на месте аварии грузового поезда

В Витебском районе сотрудники МЧС и представители других ведомств продолжают восстановительные работы на месте аварии грузового поезда.



На данный момент подняты 4 цистерны. Продолжается докачка пропана из поврежденной в специализированную емкость. Напомним, ЧП произошло накануне вблизи деревни Замосточье. С рельсов сошли пятнадцать цистерн. Что стало причиной аварии, специалистам еще предстоит выяснить. На месте работают следователи.



На месте ЧП работают более двухсот специалистов. Задействовано порядка пятидесяти единиц спецтехники. В том числе и три аварийно-восстановительных поезда. Пока движение поездов организовано в объезд через Смоленск.