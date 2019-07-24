В Витебском районе сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда

Срочные новости приходят из Витебского района. Буквально несколько часов назад там сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда. Инцидент произошел неподалеку от деревни Замосточье на участке Витебск - Орша. К месту аварии незамедлительно были направлены подразделения МЧС. По информации, в цистернах перевозился пропан. Пострадавших нет. На месте работают специалисты.