В Витебской области влобовую сошлись легковушка и туристический автобус

Серьезное ДТП произошло в Витебской области. Один человек погиб, среди пострадавших есть дети. В Лиозненском районе влобовую сошлись легковушка и туристический автобус. По данным Следственного комитета, водитель Renault, совершая обгон на трассе Витебск - Гомель, выехал на встречную полосу, по которой ехал экскурсионный транспорт. Избежать удара не удалось. 31-летний мужчина, сидевший за рулем легковушки, погиб. Известно, что всего в автобусе, находились 42 человека. Практически все граждане России, приехавшие на экскурсию.



Водитель туристического транспорта и его пассажиры - среди них четверо детей - с различными травмами госпитализированы. Им оказывают помощь медики областной клинической больницы. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.



Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы:

Хирургическое отделение было перепрофилировано для приема большого количества пострадавших. Пациенты все были осмотрены докторами, были развернуты все силы и средства. В настоящий момент 5 человек в тяжелом состоянии - это травмы позвоночника, ключицы, пяточной области. Остальные пациенты в средней тяжести, удовлетворительны, учитывая температурные условия, они согреты, накормлены. В настоящее время с ними работает два психолога нашего центра.

Татьяна Ивахненко, сопровождающий туристической группы:

Помощь была оказана с первых секунд - люди останавливались, кто это видел, останавливались на дороге, доставали аптечки, оказывали помощь, вызывали скорые, не уходили, не оставляли одних людей. Причем люди, именно белорусы, оставались до тех пор, пока скорые не забрали всех. Скорые приехали очень быстро и в большом количестве. Персонал больницы, спасибо им большое за квалифицированную помощь, за быструю помощь и за внимательное отношение.



Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Сейчас следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области и сотрудниками ГАИ проводят осмотр места происшествия. Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси".