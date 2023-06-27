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В Витебской области за сутки утонули 3 человека
В Витебской области за сутки утонули 3 человека, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"26 июня в 12:28 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме в агрогородке Новоселье Шарковщинского района Витебской области. Работниками МЧС извлечена из воды утонувшая гражданка 1941 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.
В этот же день в 13:02 сообщили о спрыгнувшем с моста мужчине в реку Западная Двина в Витебске. Работниками МЧС извлечено из воды тело утонувшего гражданина 1970 года рождения.
В 22:03 стало известно об обнаружении тела утонувшего мужчины 1966 года рождения в искусственном водоеме возле д. Андроновичи Витебского района.
Фото:pixabay.com
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