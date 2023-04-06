3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Витебской области задержали сутенера
Оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали 52-летнего жителя одного из райцентров. Информация размещена на сайте МВД Республики Беларусь.
Установлено, что сутенер с октября по март использовал пятерых женщин в возрасте от 28 до 44 лет для занятия проституцией и предоставлял им для этого свой дом. За одного клиента жрицы любви получали от 50 до 100 рублей.
По месту жительства мужчины обнаружено и изъято 2,6 тысячи долларов и 10 тысяч российских рублей.
Следователями возбуждено несколько уголовных дел за организацию, использование и вовлечение в занятие проституцией. Ранее судимый за грабеж и хулиганство фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Следователями возбуждено несколько уголовных дел за организацию, использование и вовлечение в занятие проституцией. Ранее судимый за грабеж и хулиганство фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас милиционеры устанавливают, сколько точно девушек работало на мужчину.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов