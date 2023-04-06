В Витебской области задержали сутенера

Оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали 52-летнего жителя одного из райцентров. Информация размещена на сайте МВД Республики Беларусь.



Установлено, что сутенер с октября по март использовал пятерых женщин в возрасте от 28 до 44 лет для занятия проституцией и предоставлял им для этого свой дом. За одного клиента жрицы любви получали от 50 до 100 рублей.



По месту жительства мужчины обнаружено и изъято 2,6 тысячи долларов и 10 тысяч российских рублей.



Следователями возбуждено несколько уголовных дел за организацию, использование и вовлечение в занятие проституцией. Ранее судимый за грабеж и хулиганство фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

