В Волковысском районе найдены боеприпасы времен войны

Среди находок ручные гранаты, пехотные и минометные мины, артиллерийские снаряды различного калибра и взрыватели. Как прокомментировали в МВД, боеприпасы обнаружили во время специальной операции по поиску опасных предметов времен Великой Отечественной войны. Известно, что на территории региона велись активные боевые действия, поэтому ему уделяется особое внимание. Саперно-пиротехническая группа вывезла арсенал на полигон и уничтожила. Также в МВД отметили, что в Волковысском районе в текущем году правоохранителями обнаружено и уничтожено около 150 мин и снарядов времен войны.