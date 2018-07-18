В Заславле завершена спецоперация по освобождению заложницы в отделении банка

По данным МВД, сотрудники милиции 3 часа вели переговоры со злоумышленником. Идти на контакт с правоохранителями он отказался, после чего преступник был ликвидирован. О личности нападавшего известно, что он ранее судимый. Заложница и сотрудники банка не пострадали. Наши корреспонденты также на месте происшествия. Новая информация - в следующих выпусках новостей.