В Зельвенском районе сгорело 70 тонн соломы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерствопо чрезвычайным ситуациям.



По информации МЧС, 24 августа в 19:37 поступило сообщение о пожаре скирды соломы в поле СПК "Сынковичи" возле деревни Старое Село Зельвенского района. Сообщается, что огнем уничтожены 70 т соломы в рулонах. Пострадавших нет.

