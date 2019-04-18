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Велосипедист попал под колеса авто на пешеходном переходе

Мужчина двигался параллельно автомобилю на съезде с проспекта Независимости на улицу Рогачевскую. Выехал на пешеходный переход - водитель автомобиля не успел вовремя затормозить. Велосипедист получил травмы и доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка. Напомним, с начала года это уже седьмое ДТП с участием велосипедистов.

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