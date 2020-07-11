Внедорожник протаранил маршрутку под Минском - есть пострадавшие

Лобовое столкновение под Минском. Водитель внедорожника вчера около 10 вечера выехал на встречку, где протаранил пассажирский микроавтобус. Это случилось в деревне Богушово. Оба водителя с травмами доставлены в больницу. К счастью, пассажиров ни в одном, ни в другом транспортном средстве не было. Однако из-за тяжелых телесных повреждений шофера маршрутки возбуждено уголовное дело. ГАИ просит очевидцев сообщить подробности в дежурную часть Минской области.



