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Внедорожник протаранил маршрутку под Минском - есть пострадавшие
Лобовое столкновение под Минском. Водитель внедорожника вчера около 10 вечера выехал на встречку, где протаранил пассажирский микроавтобус. Это случилось в деревне Богушово. Оба водителя с травмами доставлены в больницу. К счастью, пассажиров ни в одном, ни в другом транспортном средстве не было. Однако из-за тяжелых телесных повреждений шофера маршрутки возбуждено уголовное дело. ГАИ просит очевидцев сообщить подробности в дежурную часть Минской области.
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