Во время аварии в Солигорском районе пострадали шесть человек, в том числе граждане России

Возле деревни Погост водитель не уступила дорогу МАЗу, произошло лобовое столкновение. Водитель легкового авто и пятеро пассажиров, среди которых четверо детей, с травмами различной степени тяжести доставлены в Солигорскую больницу. Известно, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности и не находились в специальных креслах. Водитель МАЗа не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.