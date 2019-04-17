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Во время аварии в столице травмирован мотоциклист

Мотоциклист травмирован во время аварии в столице. Водитель "Лады" поворачивал влево на улицу Матусевича и не заметил байкера. Проводится проверка.

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