Водитель Fiat не уступил дорогу мотоциклисту

Авария с участием мотоциклиста. Водитель Fiat не уступил дорогу. По предварительной информации, у водителя мотоцикла перелом, на месте ему понадобилась помощь медиков. Госавтоинспекция обращает внимание - в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня, необходимо проявлять особенную внимательность и осторожность на дорогах.