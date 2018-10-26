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Водитель Fiat не уступил дорогу мотоциклисту

Авария с участием мотоциклиста. Водитель Fiat не уступил дорогу. По предварительной информации, у водителя мотоцикла перелом, на месте ему понадобилась помощь медиков. Госавтоинспекция обращает внимание - в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня, необходимо проявлять особенную внимательность и осторожность на дорогах.

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