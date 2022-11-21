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Водитель легковушки врезался в осветительную мачту в Минске
В Минске на ул. Кольцова нетрезвый водитель врезался в осветительную мачту. Такую информацию сообщает БелТАсо ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
17-летний водитель, управляя автомобилем Lexus, ехал по ул. Мирошниченко в сторону ул. Кольцова. Около дома № 38 по ул. Кольцова он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. От удара конструкция упала на проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,97 промилле алкоголя.
На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Советского РУВД г. Минска, МЧС, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: БелТА
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