Водитель врезалась в сугроб, паспорт россиянина оказался липой, задержан нетрезвый водитель

В Минске задержан нетрезвый водитель. Вблизи дома № 40 по улице Воронянского внимание сотрудников ГАИ привлек Citroën, за рулем которого находился водитель с признаками опьянения. Его доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено более 0,5 промилле алкоголя.

Минский р-н

Еще одного нарушителя за рулем выявили сотрудники спецподразделения "Стрела". Они остановили для проверки документов Cadillac CTS. Водитель предъявил водительское удостоверение и паспорт гражданина России. Подлинность документов вызвала сомнения у сотрудников ДПС. Документы были отправлены на экспертизу. В результате было установлено, что изображения лицевой и оборотной сторон бланка водительского удостоверения выполнены способами цветной струйной и электрофотографической печати. А элементы защиты также имитированы. Паспорт тоже оказался липой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Минск

Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах необычного инцидента, произошедшего на улицах Минска. Накануне на улице Кижеватова в Минске водитель врезалась в сугроб. Как рассказала сама автоледи, она двигалась со скоростью около 30 км/ч. Влево уходить было нельзя, она попыталась затормозить, но из-за скользкой дороги резко остановиться не удалось. В итоге автомобиль врезался в снежный вал, получив повреждения. На месте работали сотрудники ГАИ, сейчас им предстоит выяснить, кто виновен в этой ситуации: дорожники, которые не убрали и не оградили предупреждающим знаком сугроб, или сама водитель.

Бельгия