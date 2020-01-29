Volkswagen на съезде с проспекта Независимости на МКАД наехал на осветительную мачту

Зима неожиданно вернулась, интенсивный мокрый снег и его налипание, как и прогнозировали синоптики, усложнили ситуацию на дорогах.



Не учел состояние дорожного покрытия и условия погоды при выборе скорости водитель Volkswagen на съезде с проспекта Независимости на МКАД и наехал на осветительную мачту. Машина получила механические повреждения. Пострадавших нет.



