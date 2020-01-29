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Volkswagen на съезде с проспекта Независимости на МКАД наехал на осветительную мачту

Зима неожиданно вернулась, интенсивный мокрый снег и его налипание, как и прогнозировали синоптики, усложнили ситуацию на дорогах.

Не учел состояние дорожного покрытия и условия погоды при выборе скорости водитель Volkswagen на съезде с проспекта Независимости на МКАД и наехал на осветительную мачту. Машина получила механические повреждения. Пострадавших нет.

Заснеженные дороги усложняют движение транспорта

Неустойчивая снежная погода сохранится в течение ближайших дней. Прогнозируется мокрый снег, метелица, местами гололедные явления. В связи с ухудшением условий погоды, ГАИ призывает водителей быть более внимательными на дороге, проверять исправность фар и стеклоочистителей. Необходимо сохранять дистанцию и не нарушать скоростной режим.

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