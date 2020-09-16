Возбуждены уголовные дела по случаям наездов на сотрудников милиции

МВД возбудило уголовные дела по 12 фактам умышленных наездов на сотрудников милиции, совершенных с 9 по 13 августа. Четверо водителей еще находятся в розыске, однако личности всех нарушителей установлены. В МВД также добавили, что все сотрудники, на которых были совершены наезды, только пострадали, погибших среди них нет.