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Пожары, взрыв отопительного котла и спасение лосихи - обзор происшествий за 10 января от ЧП.by
Жлобин
В Жлобине на пожаре погиб 72-летний мужчина. Возгорание произошла на первом этаже многоквартирного дома. Спасатели наши в ванной комнате, которая, к слову не обгорела, в бессознательном состоянии хозяина жилища. Вероятно, мужчина хотел спрятаться там от огня, но в итоге задохнулся от угарного газа. Медики констатировали его смерть. Предположительно,к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.
Мостовский р-н
В Мостовском районе при разрыве отопительного котла пострадал человек. Диспетчер скорой медицинской помощи сообщил спасателям о том, что в приемный покой с травмами поступил 73-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина растопил котел в пристройке, и буквально через пять минут произошел разрыв. Взрывной волной снесло стену в котельной. Пенсионер в тяжелом состоянии с различными травмами госпитализирован. Предполагаемая причина ЧП - отсутствие циркуляции воды в системе отопления. Как отмечают в МЧС, такое часто бывает из-за морозов.
Краснополье
Благодаря грамотным действиям во время пожара в Краснополье удалось избежать жертв. Вечеромхозяин дома протопил печь и семья уснула. Ночью мужчина проснулся от треска, характерного для огня. Вышел на улицу, увидел, что горит крыша. Мужчина вывел жену и детей на улицу, вызвал спасателей, которые и потушили пожар. Огнем частично повреждена кровля. Предварительно, причиной ЧП стало нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Барановичский р-н
В Барановичском районе в гаражном боксе мехдвора сельхозпредприятиязагорелся автомобиль. Когда приехали спасатели, все здание было в дыму. Огонь полностью уничтожил легковушку. Причина пожара устанавливается.
Речицкий р-н
В Речицком районе спасли лосиху, которую собаки загнали в реку. По словам местных жителей, животное было настолько ослаблено, что не могло выбраться самостоятельно. На помощь пришли профессиональные спасатели и ветеринары конного двора. Парнокопытное вытянули на лед при помощи специального троса. После тогокак лосиха восстановила силы ее отпустили.
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