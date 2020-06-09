Возгорание на МТЗ: пожар ликвидирован

Пожар на МТЗ удалось ликвидировать за полчаса. Инцидент произошел сегодня утром в прессовом цеху. Информация об этом поступила на горячую линию в 9:15. Позже выяснилось, что загорелась покрасочная камера, а затем и кровля здания на площади 60 кв.м. в покрасочном участке цеха. На место были направлены две автоцистерны, спасателям понадобилось примерно полчаса, чтобы справиться с возгоранием. Пострадавших нет, эвакуация персонала не требовалась. Причина пожара пока не называется.