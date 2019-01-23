Вождение не по правилам футболиста Ильи Лухвича привлекло внимание милиции

Милиция дает правовую оценку действиям водителя и разбирается в ситуации. Накануне во многих интернет-ресурсах и социальных медиа появились резонансные публикации о 19-летнем футболисте Илье Лухвиче. Молодой человек отметился тем, что ездил на кроссовере, не соблюдая ПДД. Видео своих нарушений парень выкладывал в личном инстаграм-аккаунте. Еще одна особенность роликов в том, что они сняты не удивленными зрителями или пассажирами, а самим нарушителем. В итоге такое вождение не по правилам привлекло внимание не только общественности, но и правоохранительных органов.