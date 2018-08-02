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Временная опора для поддержки лопнувшей балки моста установлена на Минской кольцевой

Это сделано для того, чтобы не было обрушения. В эти минуты в Мингорисполкоме обсуждают дальнейший план действий. А пока работники Горавтомоста демонтируют перекрывающее ограждение. Напомним, вчера в районе Игуменского тракта произошел провал проезжей части дороги в третьей полосе движения внутреннего кольца.

В данный момент движение организовано по внешнему кольцу. Общественный транспорт теперь следует в объезд Лошицы. С изменениями можно ознакомиться на сайте предприятия "Столичный транспорт и связь".

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