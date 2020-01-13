Второй срок за покушение на милиционера

23 года особого режима - сегодня в суде Минска вынесли приговор в отношении опасного преступника Сергея Девкша. С учетом его предыдущих преступлений он уже отбывает пожизненный срок. Девкша разыскивали за убийство сотрудника милиции в августе 2001. Он бежал из страны в Польшу, откуда его экстрадировали и осудили к высшей мере наказания. Известно, что до этого мужчина уже не раз был судим за убийства. Осенью генпрокуратура направила в суд еще одно дело о покушении на убийство на сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Инцидент произошел в октябре того же 2001 года. Во время проверки документов подозреваемый открыл огонь по милиционеру. Правоохранители характеризуют Девкша как опасного и дерзкого. Уже отбывая срок, он не раз вступал в конфликты как с администрацией, так и с осужденными. Подробности этой истории - в "Панораме".