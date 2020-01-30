Выпавший за последние сутки снег стал причиной нескольких ДТП

В Светлогорском районе рядом с мемориальным комплексом "Багратион" перевернулось маршрутное такси. Микроавтобус двигался в сторону поселка Паричи и оказался в кювете. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Из них двое детей.



И еще одно утреннее ДТП с переворотом, теперь уже в Минске. Водитель автомобиля "Фольксваген-Поло" двигался по Лесопарковой улице, неправильно выбрал скорость и вылетел в кювет. Там машина перевернулась. К счастью, пострадавших нет.



