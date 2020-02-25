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Выясняются обстоятельства столкновения двух легковых авто в столице

Авария произошла на пересечении улицы Филимонова с переулком Макаенка. Женщина водитель"Черри" ехала в направлении улицы Парниковой и столкнулась с машиной "Лада", которая двигалась во встречном направлении. В результате первое авто отбросило в столб, женщина не пострадала. А вот водителя "Лады" госпитализировали, предварительно - с переломами.

И еще одно столкновение: на улице Ваупшасова не разминулись грузовик и трактор. Водитель автомобиля "Даф" двигался в направлении улицы Радиальной и столкнулся с трактором, который ехал во встречном направлении и поворачивал налево. Пострадавших нет. Причины аварии выясняются.

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