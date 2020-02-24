Выясняются обстоятельства утренней аварии в Минске

"Опель" двигался по улице Мястровской, во время поворота направо на улицу Тимирязева столкнулся с "фольксвагеном". От удара последнюю машину отбросило в сторону, что привело к столкновению еще с одним "фольксвагеном", который двигался в попутном направлении. В ДТП никто не пострадал. Известно, что водитель "опеля" нарушил правила проезда перекрестков.



