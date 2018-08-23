В Солигорском районе выжигание сухой травы стало причиной серьезных ожогов, которые получил житель поселка Яблоново. На приусадебном участке загорелась сухая растительность. 85-летний хозяин пытался потушить пламя самостоятельно, но получил ожоги и был доставлен в больницу. Сотрудники МЧС потушили возгорание. А пострадавший сейчас находится дома.