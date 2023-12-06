Взрыв газа в Полоцком районе - что известно к этому часу

В Полоцком районе накануне произошел взрыв газового баллона. Погибших в результате ЧП нет. Жильцам пострадавшего дома в агрогородке Захарничи предложено временное проживание. Всю информацию о происшествии собрал Владимир Королев.

ЧП произошло накануне в 19:30 в двухэтажном жилом доме. Многие жильцы до сих пор не могут поверить в случившееся. Сильный взрыв в кирпичном доме на втором этаже разрушил часть стены, повредил стены перекрытия, чердак. Одиннадцать жильцов дома были эвакуированы. Под завалами оказались два человека.

По прибытию к месту от населения узнали, что человек заблокирован. С помощью аварийно-спасательного гидравлического инструмента из плиты перекрытия был деблокирован мужчина 1976 года рождения. Виталий Сафонов, начальник дежурной смены Полоцкого ГРОЧС

В разрушенной кухне спасатели нашли 47-летнего мужчину в шоковом состоянии. Он был зажат балкой и стеной перекрытия, обе были нестабильны и могли обрушиться. Пострадавший стоял на карточках. Мужчина рассказал, что взрыв произошел, когда он открыл форточку и закурил. В соседней комнате спасатели также обнаружили 83-летнюю мать. Обоих доставили в больницу.

Проведен весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, телемедицинское консультирование со специалистами областного уровня, лечение согласовано. Будет решаться вопрос о переводе пострадавших на областной уровень. Александр Стома, главврач Полоцкой центральной городской больницы

В целях безопасности проживать в этом доме жильцы пока не будут. Нужно установить степень повреждения постройки, и пригоден ли дом вообще для жилья. Пока будет идти обследование, милиционеры обеспечат круглосуточную охрану оставленного имущества. Что послужило причиной взрыва газового баллона, установит специально созданная комиссия, она же будет отвечать за расселение.

На месте уже работают газовые службы. Специалисты "Полоцкгаза" заявили, что целостность установки сжиженного газа и двухконфорочной плиты не нарушена. Краны на плите и вентиль газового баллона закрыты. В целях безопасности газовый баллон перемещен спасателями за пределы жилого помещения.

Подробности происшествия будут уточняться в ходе расследования.