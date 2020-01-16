Взрыв в гаражном кооперативе в Бресте

В Бресте в одном из гаражных кооперативов сегодня прогремел взрыв - пострадали люди. Сообщение о ЧП в МЧС поступило в 16:40. На место были направлены наряды спасателей. Полностью разрушены гаражи на площади больше 150 квадратных метров. При этом под конструкциями, которые обрушились, начался пожар. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших - двое мужчин и женщина. Повреждено 5 автомобилей. Огонь ликвидировали, сейчас проводится разборка строительных конструкций. Причина взрыва устанавливается.